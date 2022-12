De 15 van 2022: Red Flames halen historische kwartfinale op EK voetbal

Wat zullen we onthouden van het Belgische nationale voetbal in 2022? De ontgoocheling in Qatar? De afscheiden van Eden Hazard en Roberto Martinez? De 1-4 nederlaag op de Heizel tegen Nederland?

Of willen we het wat positiever houden? Daarvoor moesten we dit jaar bij de vrouwen zijn.

Het zit alweer wat verder in het geheugen door al dat mannenvoetbal recent, maar deze zomer vond – met één jaar uitstel - het EK van de vrouwen plaats. Met daarbij ook onze Red Flames.

Na in 2017 een eerste maal van een eindronde geproefd te hebben, was de honger nu weer wat groter. Beter doen dan vijf jaar geleden was de ambitie. En dat betekende de groepsfase overleven.

Frankrijk, Italië en IJsland vormden de horden die de Flames moesten overwinnen om hun doel te bereiken. En vooral tegen die laatste twee moesten de punten gepakt worden.