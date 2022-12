Parcours EK veldlopen gaat door ... kasteel: "Heel bizarre cross"

Wie aan veldlopen denkt, denkt aan gras, modder en ... een kasteel? Het was voor de Belgen even schrikken tijdens de parcoursverkenning van het EK in Dublin, want ze moeten dwars door een kasteel lopen. "Niet evident met spikes."

Tijd om even uit te blazen in de troonkamer zal er niet zijn, want het parcours in Dublin is loodzwaar. "We hebben al heel zware EK-parcours gehad", vertelde Michael Somers. "Maar dit is onverwacht zwaar. Op de foto's zag het er nog gemoedelijk uit, maarde helling is heel venijnig." En dan is er nog een passage los door een kasteel. "Heel speciaal. Je loopt over planken, maar met spikes is dat niet evident. Het wordt een bizarre cross."

Ook Ruben Verheyden kon het parcours snel samenvatten: "Heel zwaar: modder, pittig bergop en bergaf. Het is eens iets anders, ook leuk."

Opnieuw medaille voor Kimeli?

De Belgische delegatie staat met ambitie aan de start van het EK veldlopen in Dublin, zowel individueel als in groep. Isaac Kimeli, vorig jaar goed voor zilver, is misschien wel de grootste kanshebber. "Het parcours is steil bergop, maar daar ben ik net goed in. Ik ben benieuwd wat het zal geven. Mijn conditie is heel goed, beter dan vorig jaar." "In de cross kan je altijd een verrassing krijgen. Op de piste wint vaak de snelste tijd, maar in de cross wint de sterkste. Ik denk dat Jakob Ingebrigtsen mijn grootste concurrent is."

Als we geen medaille pakken, gaan we niet tevreden zijn. Michael Somers