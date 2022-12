"Denk dat we prachtige race zullen zien van Belgische mannenploeg op EK veldlopen"

België trekt met 28 lopers en 2 reserves af naar het EK. "We hebben in elke categorie een ploeg die kan scoren, dat is van 2008 geleden", weet Pieter-Jan Hannes. "Bij de jeugd heb je individueel minder uitschieters, maar dat hoeft niet verkeerd te zijn. Op die manier investeer je in de jeugd met het oog op het EK in Brussel volgend jaar. Zo krijgen die jonge talenten de kans om zich 2 jaar na elkaar te plaatsen en dat biedt perspectieven voor de toekomst." Bij de senioren is Hannes vooral onder de indruk van het Belgische team bij de mannen. "Die ploeg is echt wel heel erg sterk", klinkt het. "Ik denk dat we echt een prachtige wedstrijd gaan zien van onze Belgische ploeg."

Individueel is Isaac Kimeli een van de vaste waarden bij de favorieten. Pieter-Jan Hannes

Ligt er een Belgische medaille in het verschiet? "Bij de mannen als ploeg wel", meent Hannes. "Individueel is Isaac Kimeli een van de vaste waarden bij de favorieten. In 2018 haalde hij al eens zilver." "En Michael Somers werd vorig jaar tegen alle verwachtingen in 5e. En dan moet je weten dat 2 jongens uit de top 5 van vorig jaar er nu niet bij zijn. Dan mag je stiekem wel hopen op brons, al zal de vorm van de dag een heel grote rol spelen. Maar met Somers en Kimeli hebben we dus 2 ijzers in het vuur."

Isaac Kimeli

"Mixed relay-team zal Vanderelst missen"

In de mixed relay was er vorig jaar brons voor België, dat in vergelijking met 2021 één wissel heeft doorgevoerd in het team. Elise Vanderelst doet niet meer mee, zij is vervangen door Mariska Parewyck. "Ze zullen Elise ongetwijfeld missen", meent Pieter-Jan Hannes. "Intrinsiek is er toch een niveauverschil en bij de dames tellen de seconden doorgaans extra zwaar door." "In Roeselare hebben Stijn Baeten en Ruben Verheyden zich wel van hun beste kant laten zien, maar het is de vraag of dat genoeg is voor een Belgische medaille. De mixed relay is echt heel moeilijk in te schatten. Het is een heel onvoorspelbare race, waarin altijd heel veel mogelijk is."

Ik ben best onder de indruk van het niveauverschil met vorig jaar bij de vrouwen. Lisa Rooms is er enorm op vooruitgegaan. Pieter-Jan Hannes

Bij de vrouwen was er vorig jaar in de aanloop naar het EK nog een soap rond de selecties, nu kunnen de dames in alle rust toewerken naar het kampioenschap. "Ik ben best onder de indruk van het niveauverschil met vorig jaar", zegt Hannes. "De Lisa Rooms van vorig jaar had zich wellicht dit jaar niet geplaatst. Zij is er enorm op vooruitgegaan. Het is duidelijk dat haar trainerswissel rendeert." "De vrouwen gaan met een volledige ploeg naar het EK, dat is geleden van 2008. Ik denk dat ze het best goed zullen doen. Een medaille zou me verbazen, maar ze zullen goed voor de dag komen. Een plaats in de top 5 à 6 van het landenklassement zou mooi zijn. Ik ben heel benieuwd naar de vrouwenrace."

Lisa Rooms

"Veldlopen heeft Jakob Ingebrigtsen nodig"

De internationale blikvanger van het EK is zonder meer Jakob Ingebrigtsen. De nog altijd maar 22-jarige Noor aast op een zoveelste medaille. "Hij kan voor de 6e keer het EK veldlopen winnen", weet Pieter-Jan Hannes. "Hij won al 4x bij de junioren en vorig jaar ook bij de senioren." Wat heeft een grote naam als Ingebrigtsen, olympisch en wereldkampioen op de piste, nog te zoeken in het veld? "Zijn honger is gewoon onstilbaar en dat apprecieer ik wel enorm. Het charmeert dat hij als olympisch kampioen toch nog voor het EK veldlopen wil blijven gaan. Dat heeft het veldlopen nodig." "Ingebrigtsen is gewoon heel hongerig om zoveel mogelijk medailles te scoren. Of iemand hem kan verslaan? Dat zie ik niet gebeuren. Hij steekt er echt wel met kop en schouders bovenuit. Om hem te kunnen kloppen, zou hij al een keer of drie moeten vallen. Ik zie geen scenario waarin hij niet wint."

Jakob Ingebrigtsen

De volledige Belgische selectie: