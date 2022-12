Filip Joos: "Paredes zet ik als bondscoach meteen op het vliegtuig naar huis"

Met de inbreng van twee "wolkenkrabbers" tegen Argentinië sleepte Louis van Gaal nog strafschoppen uit de brand, maar daar werd zijn penaltytrauma van 2014 alleen erger. Dat Oranje er nog zo dicht bij kwam, hielp niet om de commentaren in eigen land te milderen. Niet echt terecht, vindt Filip Joos.

"Het is toernooivoetbal. Als je een club uit de Premier League bent, die miljoenen kan spenderen, dan kom je met dat soort spel niet weg. Als nationale ploeg is dat anders. Dat hebben we ook over Marokko, dat met een groot hart speelt, al gezegd."



"Ik vond wel dat het Nederland lang aan een hart ontbrak. Het was een weifelend Oranje. Het zwakste sinds het WK 1974."

"Dan is het knap dat je er in slaagt om dit te doen. Van Gaal had vooraf gezegd dat zijn plan B was om met een van de twee grote spitsen te spelen. Met De Jong én Weghorst spelen was plan C. En Plan C bis was om ook nog Van Dijk erbij te duwen."

"Sommige mensen hoorde ik zeggen dat Oranje op dezelfde manier had moeten doordoen in de verlengingen, maar dat lukt niet. Dat lukt enkel als je iets moet goedmaken met het mes op de keel."