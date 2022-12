Kom op 11 december supporteren voor mensenrechten in het Wintercircus

Het WK voetbal in Qatar gaat de laatste rechte lijn richting finale in. Maar wat er zich op het veld afspeelt, mag onze aandacht niet afleiden van wat er voor en tijdens dit WK in Qatar gebeurt en gebeurd is. Op 11 december, niet toevallig ook de dag van de mensenrechten, kan je in het Wintercircus in Gent meer te weten komen over de schaduwzijde van dit voetbalfeest. Er zijn verschillende workshops en lezingen.