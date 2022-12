"Dood hoort bij het leven": reactie van WK-topman op overlijden arbeidsmigrant wekt ergernis op

Een Filipijnse arbeider zou bij een ongeluk tijdens reparatiewerkzaamheden aan het teamhotel van de delegatie uit Saudi-Arabië om het leven zijn gekomen, meldde de sportwebsite The Athletic, waarna de FIFA dat bevestigde.

Nasser Al-Khater, toernooidirecteur van het WK, kreeg vandaag van de Britse openbare omroep BBC een vraag over het overlijden, maar reageerde daar eerder onverschillig op.

"We zitten midden in een WK, het is een succesvol WK en dit is iets waar je nu over wilt praten?", wierp hij de reporter toe.

"Wat ik bedoel, is dat de dood een natuurlijk onderdeel van het leven is. Het hoort bij het leven, of het nu op het werk, of in je slaap gebeurt."

"Natuurlijk, er is een werknemer overleden en ons medeleven gaat uit naar zijn familie", vervolgde de toernooidirecteur. "Maar wat ik wil zeggen is dat het vreemd is dat dit iets is waar je je op richt als je eerste vraag."

Volgens The Athletic was het slachtoffer, een man van om en bij de veertig, met een heftruck aan de slag, toen het op een helling misliep.

Hij zou uit het voertuig gevallen zijn en met zijn hoofd op beton terechtgekomen zijn. Een veiligheidsgordel droeg hij niet.

De Qatarese autoriteiten onderzoeken het ongeval. Mensenrechtenorganisaties veroordelen de lauwe reacties van de WK-verantwoordelijken.