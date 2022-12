"Meest gewilde talent ter wereld" is 16 en kost 60 miljoen: wie is Endrick, de nieuwe parel van Real?

Na amper 13 minuten mochten ze al een sms'je sturen naar hun sportief directeurs: bingo. Endrick had net met een fenomenale omhaal de bal in doel gemikt. De beelden gingen de wereld rond.

Arsenal, Liverpool, Barcelona, Manchester City, Southampton, Ajax, Benfica... Allemaal hadden ze in januari een scout in de tribunes zitten in het Allianz Parque in de Braziliaanse miljoenenstad Sao Paulo.

Een toevalstreffer? In de finale van de Copa Sao Paulo trok Endrick de laatste twijfelaars over de streep met nog een doelpunt in de 4-0-zege tegen Santos.

Met dank aan een video

En die kans greep de jonge aanvaller met beide handen. In de finale van het staatskampioenschap tegen Santos was Endrick meteen beslissend. Met een omhaal - hoe kan het ook anders - scoorde hij de 1-1. En in de terugwedstrijd tekende hij voor het beslissende doelpunt.

Endrick groeide straatarm op in Taguatinga, een buitenwijk van hoofdstad Brasilia. Toch stelde vader Douglas Ramos alles in het werk om de voetbaldroom van zijn zoon te verwezenlijken.

In de voetsporen van Ronaldo

Tomeloze ambitie, het was al van jongs af aan een van de eigenschappen van de jonge Endrick. Naar het voorbeeld van zijn grote idool Ronaldo, niet de Braziliaanse spits, wel de Portugese wereldster.

"Cristiano Ronaldo is een spectaculaire speler, een fenomeen", zei Endrick ooit. "Ik moet in zijn voetsporen treden."

En dat lijkt nu ook te gebeuren, want met een cheque van 60 miljoen euro lijkt Real Madrid de biedstrijd rond Endrick te hebben gewonnen.

Chelsea en PSG zouden nog dieper in de buidel hebben willen tasten voor de 16-jarige aanvaller, maar bij de Koninklijke zag hij meer speelkansen.

Dat landgenoten Rodrygo, Vinicius en Reinier hem voorgingen, zou de doorslag hebben gegeven.

Endrick wordt in één klap de duurste speler ooit onder 18 jaar. Real betaalt zo'n 15 miljoen euro meer dan het in 2017 neertelde voor een ander 16-jarige goudhaantje: Vinicius.

Afwachten of Endrick een even steile opmars zal maken als zijn landgenoot in de Spaanse hoofdstad. Pas als de Braziliaanse jeugdinternational in de zomer van 2024 zijn 18e verjaardag viert, mag hij de overstap naar Real maken.

Tot dan zal het Endrick nog in het shirt van Palmeiras spelen. Daar zullen ze in Sao Paulo niet over klagen, want in 7 wedstrijden in de Braziliaanse Serie A was hij al goed voor 3 goals en 1 assist.