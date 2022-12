Walker versus Mbappé, wedstrijd in de wedstrijd: "Dit is geen tennis, hé"

Het leek wel een ondervraging die Kyle Walker vandaag op het Engelse persmoment moest ondergaan.

De Engelse rechtsachter werd bedolven onder de vragen rond Kylian Mbappé, zaterdagavond (20 u) zijn rechtstreekse tegenstander.

Toen de lawine maar bleef gaan, moest Walker lachen. "Dit is geen tennis, hé. Voetbal is geen individuele sport en Frankrijk is meer dan Mbappé", counterde hij.

Walker en Mbappé konden elkaar al meermaals bekampen in de Champions League en de Franse bolide zei onlangs nog dat Walker een van de lastigste verdedigers was tegen wie hij al gespeeld heeft.

"Het is fijn om te horen dat Kylian mij even snel en sterk acht", zei Walker. "Tijdens een WK wil je je meten met de beste spelers."

"We hebben respect, maar ook niet te veel. We hebben zelf ook een goeie ploeg."