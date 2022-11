Giroud en uiteraard Mbappé: Franse spitsen liggen op dit WK op nationale recordkoers

Kylian Mbappé was vandaag tegen Denemarken de auteur van een dubbeltje. Ook hij klimt op de ranking: met 31 goals komt hij op gelijke hoogte van Zinédine Zidane.

Tegen Australië scoorde hij 2 keer. Giroud zette zijn teller op 51 in het shirt van de Franse nationale ploeg, een evenaring van het record van Thierry Henry.

Vandaag zweeg het kanon van Olivier Giroud, maar dinsdag was de Milan-spits nog de man in de Franse schijnwerpers.

Mbappé staat tegenover Giroud en Henry dus nog 20 rozen in het krijt, maar wat de WK-buit betreft, jaagt de PSG-spits op zijn prooi.

In 2 edities heeft hij nu al 7 keer gescoord. Daarmee steekt hij Thierry Henry voorbij en nadert hij op Just Fontaine, die zijn 13 WK-goals in 1 toernooi scoorde.

Op het vorige WK scoorde Mbappé 4 keer, in Doha maakte hij al 3 keer een vreugdesprongetje.