Ongrijpbare Kylian Mbappé schiet Frankrijk met dubbel salvo naar 1/8e finales

Frankrijk - Denemarken in een notendop

Frans meesterschap zonder doelpunten

Stilaan werd het Franse surplus aan klasse duidelijk. Mbappé ontsnapte in een flits en werd cynisch neergetrokken door Christensen. Schmeichel had een knappe reflex klaar op een kopbal van Rabiot en ook Koundé en Griezmann beproefden hun geluk. Denemarken stelde daar enkel een wilde knal van Cornelius tegenover.

Na de matige partij tegen Tunesië voerde Deens bondscoach Hjulmand vier wissels door, terwijl Frankrijk het met een flink vertimmerde verdediging deed. In een heftig begin had Denemarken het vaakst de bal, zonder echter gevaarlijk te worden.

Mbappé trekt zijn ploeg over de streep

Het bleef op en af gaan. Tchouaméni had de pech dat zijn duikende kopbal tegen de rug van Maehle vloog en Rabiot verkoos met een omhaal spektakel boven precisie. Braithwaite raakte aan de overzijde de buitenkant van de paal. Mbappé had echter het laatste woord. Met zijn dijbeen werkte hij een messcherpe voorzet van Griezmann voorbij Schmeichel.

Tot Hernandez pijlsnel de ruimte overstak en Mbappé na een dubbele een-twee de 1-0 aanbood. Het moeilijkste was daarmee gedaan, dachten Les Bleus. Fout! Christensen buffelde dankzij laks verdedigen de gelijkmaker in doel. Frankrijk wankelde zowaar even en Lindström botste bij een unieke kans op Lloris.

De tweede helft had aanvankelijk minder vaart. Eriksen had vaker de bal en invaller Braithwaite kon zich een paar keer tonen. Toch dreef de kwaliteit van de Fransen weer boven. Mbappé en Griezmann waren kwieker dan hun bewakers, maar het doelpunt wilde niet vallen.

"Eerste doel is bereikt en dat mag je niet onderschatten"

"Voor ons is dit ideaal", was de weinig verrassende commentaar van Didier Deschamps, de Franse bondscoach. "Dit brengt veel rust. We zitten in de beste positie als groepswinnaar."

"Het eerste doel is bereikt en je mag dat nooit als evident beschouwen. Maar deze groep is sterk en solide en straalt veel zin uit."

"We hadden twee keer verloren van Denemarken in de Nations League", wist Antoine Griezmann nog, "maar we hebben vandaag hard gewerkt."

Griezmann droeg zijn steentje bij met zijn 26e assist. "Ik ben zeer trots, maar je moet verder kijken dan de statistieken. Iedereen heeft geweldig gevochten."