Bashir Abdi slaat WK in 2023 over: "Alle focus ligt op Parijs 2024"

Zo erg dat hij twee maanden zijn loopschoenen niet heeft aangeraakt. "Het was het enige moment om mijn lichaam nog eens wat rust te gunnen", zei hij. Ik heb enkel een beetje gefietst en ben momenteel weer met 'start-to-run' bezig. Volgend jaar wil ik maar één of twee marathons doen."

Maar drie marathons in zes maanden tijd was zelfs voor Abdi misschien te veel van het goede. "Om één marathon te lopen moet je al gek zijn, voor drie moet je nog wat gekker zijn. Ik heb de vermoeidheid absoluut gevoeld."

Abdi werd beloond voor zijn bronzen plak op het WK atletiek in Eugene in juli. "Aan de top geraken is moeilijk, aan de top blijven is nog moeilijker. En ik heb mijn olympisch brons bevestigd."

Bashir Abdi kreeg in Mechelen voor de derde keer de Gouden Spike. "Het is een beloning voor een lang seizoen", vertelde hij. "Maar ook de derde keer betekent het nog altijd heel veel."

De wedstrijdplanning voor 2023 ligt nog niet helemaal vast. "Wat zeker is, is dat ik het WK in Boedapest niet loop", aldus Abdi. "In augustus is het meestal heel warm, dus dat ga ik mijn lichaam een jaar voor de Spelen niet aandoen."



"Ik wil een voorjaarsmarathon doen, Rotterdam of Londen, en daarna aan mijn snelheid werken. Eventueel keer ik zelfs even terug naar de piste om aan die snelheid te werken. Vanaf nu ligt alle focus alvast op Parijs 2024. Of ik in 2023 een najaarsmarathon afwerk, moeten we nog bekijken."

"Het voelt aan alsof de Spelen hier om de hoek plaatsvinden. Misschien heb ik een beetje het thuisvoordeel in Parijs. Het is mijn ultieme doel, ook al is het vreemd om er al twee jaar op voorhand mee bezig te zijn. Ik ga er alles voor doen om er de beste versie van mezelf te zijn."