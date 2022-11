Kolo Touré krijgt bij Wigan zijn eerste job als hoofdcoach

Wigan kampeert na 21 speeldagen in de Championship op de 22e plaats en verkeert daarmee in degradatiegevaar. Trainer Leam Richardson kreeg begin deze maand de bons en wordt nu vervangen door Kolo Touré.

Voor de 41-jarige Ivoriaan wordt het zijn eerste job als hoofdcoach. Touré speelde als verdediger onder meer voor Arsenal, Manchester City en Liverpool. Hij trok ook 120 keer het truitje van Ivoorkust aan. In 2017 hing hij zijn voetbalschoenen aan de haak.

Touré, die assistent-coach was bij Leicester City, heeft bij Wigan een contract voor 3,5 jaar ondertekend. Wigan speelde voor het laatst in de Premier League in 2013, toen het degradeerde met Roberto Martinez als coach. De club won dat seizoen wel nog verrassend de FA Cup.