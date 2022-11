Bondscoaches verklaren hun liefde voor koers: "Van Aert is een fenomeen, Van der Poel is spektakel"

De stuntzege tegen Argentinië vergeleek Saudi Arabië-coach Hervé Renard met een wielerklassieker.





"In de finale zaten we in een groepje met Van Aert, Van der Poel en Pogacar. Zonder omkijken zijn we van hen weggereden en uiteindelijk kwamen we als eerste over de aankomstlijn", zei Renard in een interview met beIN Sports.

"Mijn staf en ik zijn wielertoeristen en koersliefhebbers."

Het is geen toeval dat Renard een fervent wielervolger is want hij is geboren in Aix-les-Bains, een naam als een klok in de Tour. Onder meer Greg Lemond en Michael Boogerd wonnen er ooit een etappe.