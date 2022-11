Armband voor Senegalese voetbalheld inspireert Koulibaly tot eerste interlandgoal

Exact 2 jaar geleden overleed Papa Bouba Diop, die in 2002 - tegen wereldkampioen Frankrijk dan nog - het allereerste doelpunt voor Senegal had gescoord op een WK.



Om dit herdenken droeg Kalidou Koulibaly een speciale aanvoerdersband, met het nummer (19) van Diop erop.



Alsof het hem extra kracht gaf, kon de verdediger van Chelsea met een verleden bij Genk uitgerekend nu zijn allereerste goal voor Senegal scoren.



"De familie van Bouba Diop had speciaal voor deze match een videoboodschap opgenomen om ons aan te moedigen. Dit is een heel speciale dag voor Senegal. Bouba Diop heeft de jeugd van ons allemaal gekleurd."

"Na de eerste match (een nederlaag tegen Nederland) zagen velen ons al naar huis na de groepsfase. Maar we wilden iets groots tonen en dat hebben we gedaan tegen Ecuador."