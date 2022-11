"Vertonghen/Hazard op de persconferentie? Hopelijk kunnen ze zo het volk weer achter zich krijgen"

Om half 3 vannacht stuurde de Belgische voetbalbond een e-mail rond. De inhoud: niet Arthur Theate en Yannick Carrasco, wel Eden Hazard en Jan Vertonghen zullen vandaag om 13 uur samen de pers te woord staan.



Opvallend. De twee werden veelvuldig naar voren geschoven als het toonbeeld van de spanningen in de ploeg.



"Er zal ongetwijfeld een statement volgen", vertelt Eddy Demarez in onze WK-podcast. "Je schrapt niet zomaar twee namen om die dan te vervangen door je sleutelspelers."



Gisteren zaten de Rode Duivels in groep samen om de voorbije wedstrijd te bespreken en de eventuele frustraties eerlijk op tafel te gooien. "Ik vermoed dat het de bedoeling is dat Vertonghen en Hazard écht uitleg komen geven over het groepsgesprek. Het wordt koffiedik kijken of ze ook vrijuit durven te spreken."