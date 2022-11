Nele Gilis boekt in Maleisië derde toernooizege van het seizoen

Met de Amerikaanse Olivia Fiechter kreeg Nele Gilis het eerste reekshoofd tegenover zich in de finale. Onze landgenote leek in de eerste set nog onder de indruk, maar krikte haar spelniveau vervolgens stevig op.



"Ik heb net een paar lange maanden achter de rug en had niet verwacht om vandaag zo te spelen", reageerde Gilis, die in Maleisië haar derde titel van het seizoen veroverde.



"Olivia is zo'n goede speelster, ze staat net buiten de top 10 maar ze haalt zeker dat niveau. Ik probeerde haar niets te gunnen op de volley en haar spel een beetje te vertragen, want ze kan hierin dodelijk toeslaan."



Voor de Belgische speelster is het de 10e toernooizege uit haar carrière.