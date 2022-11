Revelatie Amadou Onana charmeert in Qatar: "Wil nog beslissender worden, zoals Fellaini"

"Dit WK is een kans, ik wil vooral genieten"

Op enkele maanden tijd heeft Amadou Onana (21) naam voor zichzelf gemaakt bij het Belgische elftal. Het breekijzer van Everton maakte indruk in de Nations League, viel woensdag goed in tegen Canada en bracht vooral vuur in de ploeg.



Die intensiteit op het veld staat echter in schril contrast met zijn kalmte voor de microfoon. Perfect wisselend tussen het Frans, het Nederlands en het Engels, een kwinkslagje links en rechts, en een parelwitte glimlach. "Die kalmte komt door het parcours dat ik tijdens mijn leven heb afgelegd", vertelt hij.

"Het is voor mij gewoon een plezier om hier te zijn. Ik voel dan ook geen druk, ik heb hier niets te verliezen. Dat ik hier op het WK kan spelen is een fantastische kans, daar wil ik gewoon optimaal van genieten."

Ik vind niet dat ik tegen Canada met rood heb geflirt. Die agressiviteit maakt deel uit van mijn spel. Amadou Onana

Onana bracht woensdag tegen Canada waarin Witsel en Tielemans ruim tekort schoten: energie en grinta. Een minpunt: Onana pakte wel al snel geel en schurkte daarna nog enkele keren tegen een tweede kaart aan. "Maar ik vind niet dat ik met rood heb geflirt", zegt hij.

"Mijn eerste gele kaart vond ik ook onterecht. Die riskante sliding wat later? Dat was gewoon een goede tackle. Die agressiviteit maakt deel uit van mijn spel. Dat is Amadou. Dat mensen me daardoor vergelijken met Marouane Fellaini? Dat is een compliment, maar we hebben toch een ander profiel."

"Hoe dan ook wil ook proberen om nog meer beslissend te worden op het veld en in de zestien, zoals Fellaini. Wanneer ik dat aspect kan toevoegen aan mijn spel weet ik niet, maar ik werk er hard aan."

Onana beschermt Tielemans: "Vergelijking is niet fair"