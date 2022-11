"Tata" Martino, vriend én vijand van Argentinië: geeft hij het genadeschot aan Messi en co?

Gerardo "Tata" Martino heeft de laatste maanden al vaker in het oog van de Mexicaanse storm gestaan. Gemiste trainingsessies, slechte resultaten, zijn afwezigheid in Mexico... De lokale media nemen de Argentijnse trainer stevig onder vuur. Met één rode draad: hij spendeert te veel tijd in en met zijn thuisland.

26 juni 2016. In de finale van de Copa America Centenario staat Argentinië tegenover Chili. Aan het roer bij de Argentijnen: Gerardo Martino. Francisco Silva trapt de vijfde en beslissende penalty binnen in de strafschopreeks en laat Argentinië voor het tweede jaar op een rij achter met een kater. Chili verkocht La Albiceleste in 2015 ook al een dreun na strafschoppen in de Copa America-finale. Martino moet het gelag betalen nadat er al langer kritiek was op het spelniveau van zijn ploeg. Met pijn in het hart moet de Argentijnse trainer vertrekken bij zijn nationale ploeg.

Mexicaans herexamen

Begin 2019 krijgt Martino bij Mexico een nieuwe kans als bondscoach. Zijn team schiet goed uit de startblokken en hij verliest slechts één keer in zijn eerste 2 jaren. Uitgerekend tegen 'zijn' Argentinië gaat Martino met Mexico vriendschappelijk met 4-0 de boot in. Met 2 verloren finales, in de Gold Cup en de Nations League, verliest "Tata" steeds meer krediet in 2021. Ook zijn herexamen als bondscoach dreigt een flop te worden. En dan moest de grootste controverse nog komen.

Controversiële connectie met Argentinië

Eerder dit jaar wordt Mexico aan Argentinië gekoppeld in de loting voor de groepsfase van het WK. Een extra speciaal treffen voor één man: Gerardo Martino. Vanaf dan wordt heel zijn doen en laten onder een vergrootglas geplaatst door de Mexicaanse media. Ze merken op dat Martino wel erg veel tijd spendeert aan Argentinië. De kans is klein dat het enkel om een wel heel uitgebreid scoutingsrapport van zijn WK-tegenstander gaat. Zo doken er foto's op van Martino in gesprek met zijn Argentijnse 'concullega' Lionel Scaloni. De beide bondscoaches werden samen gespot bij een voetbalmatch in Argentinië. Terwijl de Mexicanen vinden dat Martino beter in hun land kan zijn om spelers te scouten uit de Liga MX, de hoogste voetbalklasse.

De kritiek luidt dat hij het Mexicaanse voetbal te weinig volgt en op die manier jonge, onbekendere talenten over het hoofd ziet. Dan helpt de statistiek dat El Tri de op een na oudste selectie op het WK hebben natuurlijk niet. Daarnaast doet ook de selectie van de niet fitte Raul Jimenez de wenkbrauwen fronsen in Mexico.

Martino zelf geeft echter aan liever in Argentinië te blijven wonen, "om medische redenen". In Mexico zien ze het als "tijdsverspilling in zijn thuisland en te weinig aandacht voor het Mexicaanse voetbal".

Doodsteek aan zijn oude liefde?