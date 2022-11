Edward Still ziet een duidelijk doel bij Eupen: "Ons verzekeren van het behoud"

"Het doel voor de club in de komende weken is heel duidelijk. We willen ons van het behoud verzekeren", zegt Edward Still in zijn eerste persbabbel als T1 van Eupen.

"Ik ken de ploeg goed en ben overtuigd van de profielen en kwaliteiten die we in de kern hebben. Hiermee moeten we dit doel kunnen bereiken."

De 31-jarige trainer erkent dat Eupen defensieve stabiliteit ontbreekt. "Daaraan moeten we nog werken. Al zullen we ook de nadruk leggen op de offensieve sterktes van deze ploeg."

De voormalige coach van Charleroi heeft een maand om zijn team klaar te stomen voor een eerste, levensbelangrijk duel tegen Seraing (23 december).