De trainerscarrousel gaat door: Edward Still neemt het roer over bij Eupen

Eupen heeft de trainer gevonden die de club moet behoeden van degradatie.

Edward Still neemt het roer over bij de club uit de Oostkantons, die na 17 speeldagen 15e staat in de Jupiler Pro League. De ploeg danst op de slappe koord van de degradatie.

Eind oktober werd Bernd Storck aan de deur gezet bij Eupen. In de tussenperiode hadden assistenten Kristoffer Andersen en Mario Kohnen de leiding over het eerste elftal. Zij blijven de assistenten onder Still.

"Ik ben trots om de nieuwe hoofdcoach van Eupen te zijn", zei Still in een eerste reactie op de clubwebsite. "De onderhandelingen met het management verliepen zeer positief en ik ben overtuigd van de kwaliteit in de selectie. Ik kijk er naar uit om te starten."

Still werd eind oktober zelf aan de deur gezet bij Charleroi na een schamele 4 op 21. Charleroi was de eerste job als hoofdcoach voor Still. De voorbije jaren timmerde hij aan de weg als assistent bij STVV, Club Brugge, Antwerp en Shanghai Port.