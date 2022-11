Twee jeugdvrienden, een vluchteling en stille reus: dit wist u nog niet over het Canadese elftal

Wist u al dat Cyle Larin bekend staat als The Silent Giant? En dat Alphonso Davies geboren werd in een vluchtelingenkamp? De Canadese selectie is niet meteen de meest bekende op dit WK. Daarom enkele opvallende weetjes over de (verwachte) basiself van Canada.

Milan Borjan: polyglot en wereldburger in doel

35 jaar - Doelman - Rode Ster Belgrado

Geboren in toenmalig Joegoslavië verhuisde Milan Borjan met zijn ouders op zijn 13e naar Canada. Zijn ouders ontvluchtten Servië tijdens de Kosovocrisis en NAVO-bombardementen. Drie jaar later volgde al een nieuwe verhuis. Borjan trekt in zijn eentje naar Uruguay in de hoop er zijn voetbalcarrière te lanceren. Hij kon toen geen Spaans, kreeg er met heimwee te kampen, maar zette door om zijn grote droom te bereiken: ooit op een WK staan.

Aan zijn omzwervingen in Zuid-Amerika, waar het niet lukte om een contract te versieren, en later bij Oost-Europese clubs, hield de doelman wel een stevige talenkennis over. Borjan is het Engels, Spaans, Bulgaars, Servo-Kroatisch, Turks en ook wat Roemeens en Pools machtig. Tegenwoordig speelt hij bij Rode Ster Belgrado in Servië, waar hij door zijn opvallende verschijning een lokale beroemdheid is. Toch kiest Borjan ervoor om voor Canada uit te komen, "uit liefde en dankbaarheid voor het land dat veel voor hem betekende in tijden van oorlog". Getuige daarvan ook de opvallende tattoo op zijn rechteronderbeen. Daar staat het Canadese esdoornblad afgebeeld, omgeven door enkele zinnen uit het volkslied.

Alistair Johnston & Kamal Miller: jeugdvrienden in de defensie

24 jaar - Rechtsachter - CF Montréal 25 jaar - Centrale verdediger - CF Montréal Van kinderen die samen voetballen op een pleintje tot WK-gangers. Johnston en Miller speelden van kinds af aan samen na school en staan nu broederlijk naast elkaar tijdens het Canadese volkslied. Een magisch moment noemde Johnston het. Miller beschreef zijn ploegmaat zelfs als "de broer die ik nooit gehad heb". Sinds een jaar spelen ze ook in clubverband samen bij CF Montréal, een heuglijke hereniging. Ook voor de moeder van Miller, die Johnston haar favoriete speler noemt. Momenteel is Johnston zelfs gedeeld recordhouder met 27 wedstrijden op rij waarin hij start voor Canada. In heel zijn interlandcarrière speelde hij slechts in één match niet mee.

Steven Vitoria: ex-diepe spits die Canada eerst afwees

35 jaar - Centrale verdediger - Chaves

Zijn profcarrière lanceerde hij niet in zijn geboorteland Canada. Op zijn 18e trok hij naar Portugal, het geboorteland van zijn ouders, om er profvoetballer te worden. Meerdere oproepingsbrieven voor de Canadese jeugdploegen konden Vitoria niet overtuigen, in de hoop om voor Portugal te mogen spelen. Daar kwam hij wel uit voor de nationale jeugdteams. Tot hij op zijn 29e dan toch voor Canada koos. Ondertussen is hij met zijn 35 jaren op de teller bij de meest ervaren spelers in de verdediging. Opvallend: tijdens zijn periode in Canada speelde hij nog als diepe spits. In Portugal ging hij pas vast in de verdediging spelen.

Samuel Adekugbe: City-fan die De Bruyne moet afstoppen

27 jaar - Linksachter - Hatayspor

Als kind woonde Adekugbe in Manchester, dan is het natuurlijk onvermijdelijk dat je voor een van de twee grote stadsclubs supportert. Nadat zijn gezin verhuisde naar Canada, keek Adekugbe met zijn broer soms om 4 uur 's nachts naar wedstrijden van Manchester City. Nu moet hij op linksachter proberen te verhinderen dat City-ster De Bruyne voor gevaar kan zorgen. Adekugbe werd zo enthousiast na de 2-0 tegen Mexico vorig jaar dat hij zelfs een sneeuwhoop indook. Die zal in Qatar natuurlijk niet te vinden zijn om een goal in te vieren.

Atiba Hutchinson: doelpunt van de eeuw

39 jaar - Centrale middenvelder - Besiktas De Canadese kapitein maakte misschien wel de gekste goal uit de geschiedenis van de Canadese nationale ploeg. In 97 caps scoorde de verdedigende middenvelder 9 keer, maar deze zal hij ongetwijfeld nooit vergeten.

Hutchinson is een legende in eigen land. Nu kan hij zijn status

op het WK nog extra in de verf zetten. Zo’n bizarre goal zal hij waarschijnlijk

niet nog eens maken, maar zeg nooit nooit!

Stephen Eustaquio: bijna einde carrière na zware knieblessure

25 jaar - Centrale middenvelder - FC Porto



Net als Steven Vitoria is ook Eustaquio in Canada geboren met Portugese ouders. Op 7-jarige leeftijd trok het gezin weer naar Portugal. Daar speelt Eustaquio al zowat heel zijn loopbaan, op een periode bij Cruz Azul in Mexico na. Bij die club liep hij in 2019 een zware knieblessure op, die een einde dreigde te maken aan zijn carrière. Na bijna een jaar revalideren herstelde Eustaquio toch volledig. Hij werd meteen beloond met een eerste oproepingsbrief voor Canada in de bus. Daar is hij nu, net als bij Porto, een drijvende kracht op het middenveld.

Alphonso Davies: van overleven naar leven als wereldster

22 jaar - Aanvallende middenvelder - Bayern München Het verhaal van Alphonso Davies is eentje van hoop. Zijn ouders zaten als burgers ongewild verwikkeld in een oorlog. Ze trokken naar een vluchtelingenkamp in Ghana, waar Davies geboren werd. Toen Davies 5 jaar was, kreeg het gezin asiel in Canada. Het begin van iets moois. Op 14-jarige leeftijd sloot Davies aan bij het opleidingsteam

van Vancouver Whitecaps, een jaar later tekende hij zijn eerste profcontract en

op zijn 18 speelde hij al voor Bayern München: een carrière als een sneltrein. Niet alleen zijn carrière, maar ook zijn snelheid op het veld is vergelijkbaar met die van een trein. De snelheidsduivel is namelijk een van de snelste voetballers ter wereld. Zo heeft hij het record in de Bundesliga met 36,5 km/u. Kopzorgen voor Alderweireld en Vertonghen? Hij heeft trouwens ook ambities buiten het veld: “Ik wil ooit nog graag acteur worden." Oordeel vooral zelf of u denkt dat hij daarin zal slagen.

Tajon Buchanan: zijn coach als levensgids

23 jaar - Flankaanvaller - Club Brugge Buchanan verloor zijn vader op 7-jarige leeftijd en groeide kort daarna erg toe naar een van zijn coaches, Chrys Chrysanthou.

De dribbelaar geraakte zo gehecht aan zijn coach, dat hij hem op 15-jarige leeftijd tot in Colorado gevolgd is, op z’n eentje. “Ik ben bang dat ik zonder jou in mijn leven het verkeerde pad op geraak”, zo zei Buchanan tegen zijn coach. In het gezin van Chrysanthou moest Buchanan wennen aan de discipline, maar al snel begon hij daar de vruchten van te plukken. Zo behaalde hij op een half jaar tijd maar liefst anderhalf jaar aan studiekrediet voor het hoger onderwijs. Vanaf toen besefte de jonge aanvaller dat als hij zijn zinnen ergens naar zette, hij heel veel kon bereiken. Nu staat hij op een WK.

Buchanan was ooit de beste jonge speler op de Gold Cup.

Cyle Larin: The Silent Giant

27 jaar - Spits - Club Brugge Cyle Larin wordt overal waar hij komt ‘The Silent Giant’ genoemd. Voor zijn stevige fysiek komt hij namelijk zeer timide over. Zo praat hij altijd op een fluistertoon.

Mijn moeder zegt dat ik als kind alleen mijn mond opendeed wanneer ik eten wou. Cyle Larin

Zo grapte de topschutter van de Canadezen ooit in een interview over zijn bijnaam: “Mijn moeder zegt dat ik als kind alleen mijn mond opendeed wanneer ik eten wou.”

Hij heeft trouwens samen met Gouden Bal-winnaar Ricardo Kaka in een ploeg gestaan. Die zei ooit over Larin dat hij ver kan geraken, zelfs tot bij een Europese topclub.

Jonathan David: een roos voor Rose

22 jaar - Spits - Lille OSC Teamgenoot Liam Millar noemde David "een van de grappigste mensen die ik ooit heb ontmoet, zonder te proberen grappig te zijn". Zo is ooit een tweet van David viraal gegaan die de stelling van Millar kracht bijzet.