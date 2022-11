Bondscoach van Iran roept op: "Het zijn gewone jongens, laat hen voetballen"

"Je kunt je niet voorstellen wat deze jongens de afgelopen dagen achter de schermen hebben doorgemaakt, gewoon omdat ze zich als voetballer willen uiten", vertelde Carlos Queiroz na de 6-2-nederlaag.

De spelers van Team Melli zongen het volkslied niet voor het duel met de Engelsen, een beslissing die geïnterpreteerd wordt als steun aan de manifestanten in Iran.

Verschillende opposanten van het regime in Iran vinden echter dat de spelers zich onvoldoende uitspreken tegen het hardhandig onderdrukken van de antiregeringsprotesten.

Queiroz onderstreepte dat de huidige politieke context in Iran weegt op zijn spelers. Maar ze zijn niet verantwoordelijk voor wat zich in Iran afspeelt, aldus de Portugees.

"Het zijn gewone jongens. Het is niet hun schuld dat het WK nu plaatsvindt. Alsjeblieft, jullie leraren, moralisten, laat deze jongens voetballen. Het is niet eerlijk om hen naar dit WK te laten komen en hen zaken te vragen waarvoor ze niet verantwoordelijk zijn."

Tijdens het volkslied van Iran klonk er boegeroep in het stadion. Enkele Iraanse fans hadden borden bij met daarop boodschappen voor meer vrouwenrechten.

"In 2018 in Rusland hadden we de volledige steun van onze fans en vandaag zie je wat er gebeurt. Als de fans hun team niet willen steunen, laat ze dan thuisblijven", benadrukte Queiroz.

"Als de fans hun team alleen steunen als ze winnen, hebben we ze niet nodig. Het is iets wat de spelers voelen."