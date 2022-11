"Gevaar Hazard" werd "probleem Hazard": "Ze moeten eens zeggen: nu doe je wat we van je verwachten"

Eden Hazard slaagde er in de oefenmatch tegen Egypte niet in de twijfelaars te overtuigen. De Belgische goal, na voorbereidend werk van Carrasco is volgens Gert Verheyen extra koren op de molen van de criticasters.

"Daar zit iets heel belangrijks in, namelijk de run die Carrasco maakt in the pocket (de diepte induiken op de flank). Het is juist dat wat ontbreekt bij Hazard."

"Hij zwerft heel graag uit naar de zijkant, waar Carrasco al loopt. Eigenlijk lopen ze elkaar daar voor de voeten. Hazard vraagt steeds de bal in de voet, heeft nooit meer diepgang zonder bal."

Toch zou Verheyen nog overwegen om alsnog met Hazard te starten. "Maar dan moeten ze hem wel eens zeggen: nu ga je doen wat er verwacht wordt van een pocketspits."