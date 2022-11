Perfect rapport van OHL zet titelambities kracht bij: "Hun werking verdient een bekroning"

"Een gelijkspel had gemogen, maar op het einde doet Ella Van Kerkhoven waar ze goed in is: opduiken in de zestien. Ze bezorgt Leuven zo de zege én de 30 op 30. Dat is toch bijzonder straf." Door Van Kerkhoven maakte Michelle Colson een owngoal: 2-3.

Leuvense werking verdient bekroning

"De titel zou een bekroning zijn voor de werking in Leuven. De staf is breed en de speelsters worden goed omkaderd. Op dat vlak zit het goed en dat willen ze ook beloond zien. En dat zouden ze ook verdienen."

Dat Leuven alleen aan de leiding staat in de competitie, is geen verrassing volgens onze commentator. "Het was voor het seizoen al aangekondigd dat ze dit jaar écht voor de titel willen gaan."

Spanning was er in de topper in overvloed. In de competitie zelf ontbreekt die een beetje. Na de twee ploegen die 27 op 27 pakten, gaapt een groot gat.

"Het verhaal van de Super League is ons bekend", antwoordt Vanbeveren. "Er is een groot verschil tussen de linker- en de rechterkolom in de stand. Met alle respect, maar het gat met ploegen als Aalst, Woluwe of Charleroi is gewoon heel groot. Mede door het tekort aan middelen."



"Het verschil tussen de top - Anderlecht en Leuven - in vergelijking met Standard, Genk en Club is een stuk kleiner. De stand is zeker een graadmeter, maar Standard schakelde Anderlecht bijvoorbeeld uit in de Beker. Die ploegen kunnen wel eens de scherprechters worden in de titelstrijd."