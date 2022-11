KV Kortrijk legt zijn lot in handen van Bernd Storck

Geen onbekende naam bij KV Kortrijk dus, dat met Bernd Storck een trainer binnenhaalt die de Jupiler Pro League goed kent. De Duitser werkte in het verleden al bij Moeskroen, Cercle Brugge en Racing Genk. Vorige maand kreeg hij zijn C4 bij Eupen.

Lang heeft Storck dus niet zonder werk gezeten, want Kortrijk rekent nu op de Duitser om de club te behoeden voor de degradatie. De trainer heeft in het Guldensporenstadion een contract tot het einde van het seizoen ondertekend. Matyas Czuczi volgt in zijn zog als nieuwe assistent-coach.

"We verwelkomen Bernd Storck vandaag dan graag bij KV Kortrijk. De spelersgroep, met Bernd Storck aan het roer, hervat op 22 november de trainingen", laat KVK weten.



Storck is al de 3e trainer dit seizoen bij Kortrijk, dat het seizoen begon met Karim Belhocine als T1. Die werd in september opgevolgd door Adnan Custovic. De Bosniër kreeg op zijn beurt de bons om nu dus vervangen te worden door Storck.