Denis Odoi mag met Ghana naar het WK voetbal, nog 3 andere JPL-spelers zijn erbij

Denis Odoi doorliep de Belgische jeugdreeksen en debuteerde 10 jaar geleden ook voor de A-ploeg. Maar omdat het bij die ene cap bleef, in een wedstrijd zonder inzet, kon Odoi toch nog opgeroepen worden voor Ghana, het land van zijn vader.



Odoi debuteerde pas in maart van dit jaar voor Ghana, in een kwalificatiematch tegen Nigeria. Uiteindelijk kreeg hij ook een oproepingsbrief voor het WK zelf in zijn bus. Met zijn 34 jaar wordt hij meteen de ouderdomsdeken in de Ghanese selectie.



Met Kamal Sowah krijgt Odoi een ploegmaat van bij Club Brugge aan zijn zijde. Ook Elisha Owusu, middenvelder bij Gent, en Abdul Manaf Nurudeen, doelman bij Eupen, haalden de selectie van bondscoach Otto Addo.



Een andere opmerkelijke naam is die van Bilbao-spits Iñaki Williams. Deze zoon van Ghanese vluchtelingen is een Spaanse jeugdinternational en kwam ook 1 keer uit voor de nationale ploeg van Spanje, maar uiteindelijk koos hij, net zoals Odoi, toch voor Ghana. Mocht Ghana op het WK tegen Spanje uitkomen, dan komt Iñaki oog in oog te staan met zijn broer Nico.