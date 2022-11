Een emotioneel afscheid: OHL ziet T2 Issame Charai voor Marokkaanse U23 kiezen

Na 10 jaar aan de zijde van Marc Brys gaat Issame Charai zijn eigen weg. Hij voetbalde zelf nog onder Brys bij Berchem en werd in 2012 zijn assistent bij Al-Faisaly FC in Saudi-Arabië.

Ze werkten erna ook samen bij Beerschot en STVV en maakten nu samen het mooie weer bij OH Leuven. Maar Charai kiest nu voor een avontuur bij de Marokkaanse voetbalbond. Hij wordt er bondscoach van de nationale U23.

Met een 5-0-overwinning tegen Seraing kreeg de T2 alvast een mooi afscheidscadeau. Met een innige omhelzing van Brys en een ereronde rond het King Power Stadium verliet Charai OHL door de grote poort.

“Ik ben enorm trots op de kans die Issame krijgt, maar ik zal hem uiteraard heel hard missen", zei Brys. "We kennen elkaar al lang en werken al meer dan 10 jaar intensief samen. We hebben in die jaren lief en leed gedeeld en daar ben ik dankbaar voor."

"Ik heb Issame in die periode zien evolueren tot de persoon die hij vandaag is. Ik gun hem absoluut deze mooie opportuniteit. Het is een nieuwe stap in zijn carrière en meteen op internationaal niveau.”