Simon Mignolet na moeizame bekerzege: "Had het voorspeld, maar wil de beker absoluut winnen"

Met zijn twee doelpunten was Noa Lang de verlosser van de avond, maar Simon Mignolet deed ook weer zijn duit in het zakje.

"Ik had het voorspeld dat het geen gemakkelijke avond zou worden", reageerde hij bij vtm. "Maar je moet het wel beter doen en je moet het jezelf makkelijker maken. We weten dat het beter moet."

"Als je naar zo'n ploeg komt met dit publiek, dan moet je de kleine gaatjes gebruiken. Die vonden we niet. En als je dan niet vroeg scoort, dan wordt het moeilijk."

Kampt Club Brugge toch een beetje met een vertrouwenscrisis? "Het mentale speelt een rol en hier had je alles te verliezen. Daarom is het belangrijk dat we doorstoten, want anders zouden de kopjes nog meer naar beneden gaan."

"We kunnen nu kijken naar de werkpunten en na de match tegen Antwerp is er tijd genoeg om die zaken bij te schaven."

Mignolet had weer enkele cruciale saves in zijn reistas meegebracht. "Dat is mijn job, maar ik wil de beker absoluut winnen."

Over matchwinnaar Lang zei de doelman nog het volgende: "Hij heeft op het veld laten zien dat hij belangrijk kan zijn. Als hij naast de grasmat rustig blijft, dan kan hij een heel erg goeie voetballer worden."