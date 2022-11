Vandenbempt: "Slecht idee voor de concurrentie om dit Genk een te grote voorsprong te gunnen"

Nadat achtervolgers Union, Antwerp en Club Brugge punten hebben laten liggen, is Genk de winnaar van speeldag 16. Peter Vandenbempt waarschuwt de concurrenten om de "spectaculaire leider" niet te ver te laten lopen. "Het is zonder discussie dé ploeg van de eerste ronde."

AA Gent klopte Club Brugge met 2-0. De spelers waren geprikkeld door interne kritiek op hun mentaliteit en ingesteldheid, zei coach Hein Vanhaezebrouck nadien. Niet alleen van voorzitter Ivan De Witte, maar ook van een deel van de supporters. Het was gisteren geen goede wedstrijd, vond ik. Het was vooral geen wedstrijd. Dat had te maken met de zwakte van Club Brugge en AA Gent dat het nagenoeg perfect deed. Het was messcherp in de duels, voorbeeldig agressief in de pressing en anders dan in heel wat andere wedstrijden dit seizoen heel efficiënt. Twee doelpogingen, twee doelpunten en daarna de controle. Dan was het eigenlijk afgelopen, dus collectief wel een topprestatie van AA Gent, zoals het volk dat ook gevraagd had. Er waren ook veel individuele uitblinkers. Dan kijk je toch altijd naar die ongelofelijke Hugo Cuypers, die werkkracht en mentaliteit koppelt aan uitstekende statistieken bij Gent. Hong, een fijnbesnaarde marathonman - toch een schot in de roos. De slimmere, al wat oudere spelers op het middenveld met Vadis Odjidja en Sven Kums. En achterin eindelijk met die drie centrale verdedigers nog eens dat huis van vorig jaar dat pal stond. Het was dus een mooie overwinning tegen de eeuwige rivaal.

Het had een perfecte middag kunnen worden, zonder die trieste taferelen met enkele Gent-supporters. Een belachelijk spandoek tegen Jaremstjoek - triest was dat -, Bengaals vuur, ze bestoken hun eigen doelman, vechtpartijen op de tribunes, een oorlogszone op de parking... Chapeau voor de overgrote meerderheid van de Gent-fans die dat gedrag in het stadion al duidelijk afkeurden. AA Gent heeft laten weten dat het de daders zal opsporen en zwaar zal straffen. Het was ook bij Antwerp en godbetert Union met Bengaals vuur. Daar denken ze nu ineens ook dat rook en vuur erbij horen. Ik zou zeggen: nee, laat het uit.

Coach Carl Hoefkens maakt zich naar eigen zeggen geen zorgen, maar op wieltjes loopt het niet bij Club Brugge. Op lange termijn is het misschien niet nodig om zich zorgen te maken, want over de kwaliteit van zijn kern bestaat uiteraard geen twijfel. Maar Club heeft in de eigen competitie wel meer van die slappe wedstrijden gespeeld, maar vaak op klasse met wat flitsen toch een resultaat gehaald. Het Club Brugge van de eerste 4 groepswedstrijden in de Champions League hebben we in de Jupiler Pro League maar hoogstzelden gezien. Mentale en fysieke vermoeidheid zullen wel een rol spelen. Al die wedstrijden, altijd maar weer opladen. Veel spelers die toch hun goede vorm zijn kwijt geraakt, zoals Jutgla, Buchanan en zelfs Vanaken die zijn niveau al een paar wedstrijden niet echt meer haalt.

Ook de defensie blijkt vaak kwetsbaar. Ik zat me nu af te vragen: is dat recent of is dat al in veel wedstrijden zo geweest? Simon Mignolet is al maanden een superman geweest, zeker ook in de Champions League. Dat wil dan toch zeggen dat Club Brugge een heel pak kansen heeft weggegeven en als ploeg niet zo geweldig heeft verdedigd.

Met deze uitpuilende kern moet Club Brugge gewoon veel dominanter zijn in eigen land. 4 keer verloren al, 16 punten verloren bijna halfweg de competitie. Dat is voor de club met de rijkste, duurste, breedste kern niet te verdedigen, ondanks die Europese belasting. Ik denk dat het er zondag tegen Antwerp nog eens op moet zijn.