Benfica na loting tegen Club Brugge: "We kennen hen heel goed"

"We kennen Club Brugge heel goed", verkondigde Simao Sabrosa in Nyon. De ex-speler van Benfica is tegenwoordig directeur internationale betrekkingen bij de topclub.

"Vorig seizoen werden ze kampioen in België. We hebben al hun wedstrijden in de groepsfase gezien", reageerde hij.

"Het wordt een leuk weerzien met Roman (Jaremtsjoek). Het is altijd fijn spelers terug te zien die voor Benfica hebben gespeeld. Hij zal naar de volgende ronde willen, maar dat geldt ook voor ons."

Benfica verloor dit seizoen zowel op het kampioenenbal als in de eigen Primeira Liga nog geen enkele wedstrijd. In de dubbele confrontatie met Club hebben de Portugezen het voordeel dat ze de beslissende terugwedstrijd voor eigen publiek mogen spelen.

"Ons doel is om in februari in Brugge op de afspraak te zijn, waarna we het in eigen stadion tegen hen mogen opnemen. Thuis zijn we heel sterk, met de steun van onze supporters", weet Simao.

"Maar om deze tegenstander te verslaan, zullen we heel gefocust moeten zijn, moeten we hen zoveel mogelijk respecteren en de waarden tonen die we tot dusver hebben getoond."