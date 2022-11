Vanaken ziet kans: "Benfica speelt in dezelfde competitie als Porto en daar wonnen we met 0-4"

Vanaken: "Jaremtsjoek zal ons wel kunnen helpen"

"We moeten hopen op een goed resultaat thuis om iets te kunnen doen. We mogen niet met 0-4 verliezen zoals tegen Porto, want dan wordt het heel moeilijk."

Vanaken kent Benfica niet goed, maar ziet wel kansen voor Club Brugge. "Ze spelen in dezelfde competitie als Porto en daar wonnen we met 0-4. Niets is onmogelijk in het voetbal. We moeten de ploeg nog analyseren om te kijken waar de mogelijkheden liggen."

"Naar de buitenwereld toe lijkt het misschien alsof het een van de meest haalbare tegenstanders was uit de groepswinnaars, maar ze hebben wel hun poule gewonnen tegen PSG en Juventus. Dan heb je een geweldig elftal", was de eerste reactie van Hans Vanaken.

Doelman Simon Mignolet was zichtbaar opgelucht dat Manchester City niet als tegenstander uit de pot kwam. "Dat is echt een ongelofelijk goede ploeg", lachte hij. "Maar Benfica is de leider in Portugal en heeft zijn groep gewonnen tegen PSG en Juventus."

"Maar als we één ploeg hadden willen loten, dan was het wel Benfica. Het is een leuke verplaatsing én we hebben een kans. Als we thuis een goed resultaat kunnen neerzetten, dan wordt het daar een finale. Het kan, maar dan moeten veel randscenario's worden ingevuld."

"Laat ons niet dom zijn en zeggen: we gaan het gemakkelijk doen. Maar als we opnieuw een goed blok zijn, dan spelen we voor alles."

Toch wil Mignolet het Champions League-hoofdstuk nu "even in de koelkast leggen". "We kunnen het even afsluiten en links laten liggen", zei hij. "We focussen nu op de Beker, de competitie en het WK. We hebben nog genoeg tijd om Benfica te analyseren."