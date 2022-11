Hoefkens: "Ik had misschien liever Tottenham of Chelsea gezien"

Club Brugge neemt het in de 1/8e finales van de Champions League op tegen Benfica, niet meteen de favoriete loting van coach Carl Hoefkens.

"Ik had liever Tottenham of Chelsea gezien", gaf hij toe. "Vooral Tottenham dan. Dat is van dezelfde sterkte als Benfica, maar het is ook een gigantisch grote naam in Europa."

"Of er een kans is? Er is altijd een kans, absoluut. En tegen Benfica is die kans groter dan tegen Real Madrid, Manchester City of Bayern München."

"Benfica ligt in de lijn van onze groepsfase. Het is net als Porto en Atletico een Europese topploeg, maar niet de absolute top."

"Benfica is een gevaarlijke ploeg, een heel goed collectief. Het wordt een ongelofelijke uitdaging om daar tegen te stunten. Ze winnen hun groep met PSG en Juventus, dat zegt genoeg."