Inter-coach Inzaghi: "Ik denk niet dat Romelu Lukaku voor WK nog speelt"

"Lukaku zal volgende week opnieuw worden onderzocht, maar ik denk niet dat er veel hoop is om hem zelfs voor de laatste competitiewedstrijd te hebben."

Simone Inzaghi klonk zaterdag niet echt hoopvol over Romelu Lukaku. De Rode Duivel viel maandag terug uit met een hamstringblessure. Diezelfde blessure had de spits al sinds eind augustus aan de kant gehouden.

De Inter-coach verwacht dat Lukaku niet meer in actie komt voor de start van het WK, binnen zo'n twee weken. "We vinden het jammer want hij heeft hard gewerkt om erbij te zijn, maar we rekenen op hem na de onderbreking."

De 29-jarige Lukaku maakte pas vorige week zijn comeback nadat hij eind augustus was uitgevallen. Tijdens een korte invalbeurt in de Champions League tegen Viktoria Pilsen (4-0) pikte "Big Rom" meteen een doelpuntje mee.

Afgelopen zaterdag speelde de aanvaller ruim twintig minuten in het competitieduel tegen Sampdoria (3-0 winst). De Belgische topschutter aller tijden voelde toen echter opnieuw pijn in de hamstring van zijn linkerdij.

De Rode Duivels rekenen meer dan ooit op een fitte topschutter Lukaku (68 goals in 102 interlands) op het WK in Qatar. De Belgen spelen op 23 november hun eerste groepsmatch tegen Canada. Daarna volgen duels met Marokko (27 november) en vicewereldkampioen Kroatië (1 december).