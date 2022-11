Eden Hazard mist training bij Real Madrid, sprake van spierblessure

Real Madrid moet woensdag vanaf 18.45 u groepswinst veiligstellen tegen Celtic, Eden Hazard staat niet op het wedstrijdblad.

Hazard zou kampen met een lichte spierblessure in de dij, een gevolg van overbelasting. Hij trainde wel indoor.

De laatste speelminuten van Hazard voor Real dateren van vorige week dinsdag. Toen viel hij een kwartiertje in in de Champions League op bezoek bij Leipzig (3-2 nederlaag).

In La Liga is het geleden van 11 september dat hij nog eens in actie kwam. Toen speelde hij een uur mee in de 4-1 zege tegen Mallorca.