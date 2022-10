Oekraïense bondsvoorzitter vraagt uitsluiting van Rusland en Iran uit FIFA

Russische voetbalclubs zijn vanwege de Russische inval in Oekraïne sinds eind februari uitgesloten van alle internationale competities. De Russische voetbalbond is echter nog steeds lid van de FIFA en van de Europese voetbalbond UEFA.



Daar moet volgens Pavelko verandering in komen, omdat Rusland momenteel de integratie van teams uit de Krim in de eigen competitie bewerkstelligt. En dat is tegen de regels, zei Pavelko over de Russische integratieplannen.



Het Krim-schiereiland werd in 2014 geannexeerd door Rusland in strijd met het internationaal recht. Slechts enkele landen, waaronder Wit-Rusland, erkennen de Krim als Russisch grondgebied.



"Dat vraagt een uitsluiting van de FIFA en de UEFA", aldus Pavelko. Het zou daarom "'een belangrijke beslissing" van de FIFA en de UEFA zijn om de Russische voetbalbond uit te sluiten. Een aanvraag daarvoor is ingediend bij de FIFA en de UEFA.