Wanneer is Club Brugge en niet Porto groepswinnaar in de Champions League?

Club had gisteren genoeg aan 1 punt tegen Porto voor groepswinst, maar slaagde daar niet in. Integendeel: na de 0-4 en de draw in Atletico-Leverkusen verzekerde Porto zich ook van een ticket voor de 1/8e finales én komt het ook nog in aanmerking voor plek 1. Club telt 10 punten, Porto 9.



Club Brugge moet op de slotspeeldag op bezoek bij Leverkusen even goed of beter doen dan Porto thuis tegen Atletico.



Want als Porto en Club Brugge met hetzelfde aantal punten eindigen, dan is het onderlinge resultaat gelijk en heeft Porto een beter doelsaldo.