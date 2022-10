Red Court-ambassadeur Jan Vertonghen: "Ik zie het goedkomen bij Anderlecht"

Het vernieuwde voetbalterreintje in het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas moet jong en oud verenigen rond het voetbal, de sport laagdrempeliger maken en de sociale cohesie bevorderen.

In zijn geboortestad tekende Jan Vertonghen dan ook met de glimlach present. "Het is een prachtig initiatief. Het is geweldig dat we met deze generatie iets kunnen teruggeven. Dit is een geloofwaardig project, hier ligt ons hart."

Voetballen in het park, op straat of op de pleintjes: ook Vertonghen lust er pap van. "Het is begonnen met mijn broers in de tuin en in Amsterdam heb ik veel op de pleintjes gespeeld. Overdag school, daarna voetbal."

"Ik woon nu in Antwerpen en ik heb een stadstuintje, maar ik ben ook op zoek naar parken. Mijn kinderen spelen graag buiten en ik zal de eerste zijn om hen hier naartoe te brengen."