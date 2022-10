Bestrafte Stroll na crash met toekomstig ploegmaat Alonso: "Ik liet toch voldoende ruimte?"

Bekijk de zware crash tussen Stroll en Alonso

Stewards bestraffen Stroll, tijdstraf voor Alonso na klacht

Net na de eerste tussenkomst van de safety car probeerde Alonso in zijn Alpine Stroll in te halen. Hij dook uit de slipstream en net op dat moment stuurde Stroll plots ook naar links om te verdedigen, de crash was onvermijdelijk.

Het was een ijzingwekkend beeld tijdens de GP van de Verenigde Staten. Fernando Alonso die in de lucht werd gekatapulteerd na een botsing met Lance Stroll op het lange rechte stuk.

Stroll kreeg na een gesprek met de stewards een straf voor het incident: 3 plaatsen achteruit op de grid in Mexico en strafpunten op zijn rijbewijs.

Toch was de rijder van Aston Martin zich van weinig kwaad bewust.



"Ik heb de beelden bekeken en ik liet hem voldoende ruimte op de linkerkant. Er was een groot verschil in snelheid, hij kwam heel dicht bij mij en zo raakten we elkaar. Heel frustrerend, want we waren allebei aan een goeie race bezig", zei de Canadees.



Alonso was ook na de race opvallend stil over het manoeuvre van Stroll. "Het was beangstigend in de auto, want als je los komt van de grond kan alles gebeuren. Gelukkig landde ik goed."



In 2023 ruilt Alonso Alpine in voor Aston Martin om er ploegmaat te worden van Stroll, de zoon van de teambaas. We zijn benieuwd wat het eerste gespreksonderwerp zal zijn op de eerste gezamenlijke teambuilding.