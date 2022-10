Ten Hag over Cristiano Ronaldo: "Ik heb hem gewaarschuwd dat er gevolgen zouden zijn"

Voor het laatste fluitsignaal weerklonk op Old Trafford, stormde Cristiano Ronaldo al naar de kleedkamer. Manchester United won de topper van Tottenham met 2-0, maar de Portugees had duidelijk geen zin om mee te vieren.

Zijn trainer, Erik ten Hag, meldt nu dat Ronaldo een rol als invaller in het slot niet zag zitten. Gekrenkt in zijn eer blies die daarop de aftocht.



"Bij het begin van het seizoen heb ik hem al gewaarschuwd dat er de volgende keer gevolgen zouden zijn", zei Ten Hag. Daarmee doelde hij op de vriendschappelijke wedstrijd tegen Rayo Vallecano in juli, waar Ronaldo ook al vroegtijdig wegliep.

"Ik moet bepaalde waarden hebben over de discipline in dit team, en ik moet die waarden beschermen. We zijn één team, dus ik moet de controle houden over deze waarden", legt Ten Hag uit.



De Nederlandse trainer had nog te melden dat Ronaldo evenwel "een belangrijke speler van het team blijft".