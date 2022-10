Fiscus maakt jacht op profclubs: "Nu al bijna 67 miljoen euro aan claims"

De Tijd pakt vandaag uit met een onrustwekkend verhaal uit het Belgische voetbal: de clubs uit de 1e klasse leden de voorbije 5 jaar bijna 250 miljoen euro verlies. Bovendien voelen heel wat clubs ook nog eens de hete adem van de fiscus in de nek. De Tijd-journalist Dries Bervoet, die de zaak mee uitspitte, gaf tekst en uitleg in De Ochtend op Radio 1.

Voor het onderzoek werden de jaarrekeningen van de huidige eersteklassers onder de loep genomen, vanaf 5 jaar geleden tot en met het seizoen 2020-2021. "Het gaat om alle geconsolideerde balansen en jaarrekeningen. Dat betekent dat ook alle bedrijven die rond de club hangen, meegerekend zijn. Dat is belangrijk, omdat het de maatstaf is voor de Licentiecommissie om te oordelen of een club voldoende gezond is om deel te nemen aan profvoetbal," legt Dries Bervoet uit. Met de inkomsten van de Belgische profclubs blijkt het best goed te zitten. "Die cijfers zijn eigenlijk vrij goed en stabiel", klink het. "Maar het grote probleem zit in de kosten." "De grootste kost voor een voetbalclub zijn de spelerslonen. Daar hebben we een forse klim gezien. De gemiddelde profvoetballer in België verdient 260.000 euro bruto per jaar. Bij een topclub in België is dat gemiddeld 400.000 euro per jaar. Dat zijn stevige lonen, die hoger liggen dan bijvoorbeeld in Nederland."



Ook de fiscus maakt jacht op de profclubs

Sinds 1 januari van dit jaar is er gesleuteld aan de sociale bijdragen van de voetbalclubs. Clubs en spelers moeten nu meer RSZ betalen. "Het fiscale gunstregime is een complex verhaal", weet Dries Bervoet. "Clubs hoeven een deel van hun bedrijfsvoorheffing niet door te storten aan de fiscus en mogen dat voor zichzelf houden. Er is al lang sprake van dat dat aangepast zou worden, maar dat is nog niet gebeurd." "Op dit moment staat het ook niet op de politieke agenda, maar als dat in de toekomst wel gebeurt, dan zal dat opnieuw meer druk zetten op de spelerslonen."

En dan is er nog die fiscus, die in de marge van Operatie Zero allerlei onderzoeken opgestart is naar de financiële handel en wandel van heel wat profclubs. "14 van de 18 clubs mogen nog een claim van de fiscus verwachten", zegt Bervoet. "In totaal gaat dat op dit moment al over 67 miljoen euro aan belastingverhogingen en boetes. En daar kan nog een flink stuk bijkomen, omdat nog niet alle onderzoeken afgerond zijn." De mogelijke claims van de fiscus hangen als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de clubs. "Veel clubs zijn al begonnen met provisie aan te leggen om daar klaar voor te zijn, maar voor een aantal clubs zal het lastig worden om die bedragen op te hoesten. De fiscus blijkt ook niet meteen flexibel om erover te onderhandelen."

Slechts 4 clubs maken structureel winst

Zijn er ook positieve verhalen? Toch wel, want 4 clubs slagen erin om structureel winst te maken. "Club Brugge en Racing Genk springen er op dat vlak uit. Ook Charleroi en in mindere mate AA Gent maken structureel winst", weet Dries Bervoet. Ook positief zijn de grote inkomsten aan transfers. "Veel negatieve cijfers van de voorbije 5 jaar zijn verguld doordat er voor bijna 900 miljoen euro aan spelers verkocht werd, terwijl er voor 500 miljoen euro gekocht werd." "Dat saldo bewijst dat België een doorvoercompetitie is voor grote competities en dat er een valabel zakenmodel is." Krijgen we in de toekomst ook nog meer buitenlandse investeerders in België? "19 van de 26 profclubs zijn nu al deels of volledig in buitenlandse handen. Ook bij Charleroi en AA Gent staat de deur open voor vers kapitaal. De dag is niet meer zo veraf dat bijna alle Belgische clubs in buitenlandse handen zijn."