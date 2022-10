De dag waarop de Gouden Generatie van de Duivels aan de dood ontsnapte: "Die vlucht was pure horror"

Bijna was er van een Gouden Generatie geen sprake geweest. Net voor de succesvolste periode in de geschiedenis van de Rode Duivels ontsnapte onze nationale ploeg aan een drama. Twaalf jaar geleden draait een oefeninterland uit op een waanzinnige trip. Een Toepolev-vliegtuig zou een hoofdrol spelen... en twee weken later neerstorten. In de Canvas-reeks "Kampioenenmakers" blikken enkele hoofdrolspelers nog eens terug.

Flashback naar 2010. Dick Advocaat vertrekt na amper een half jaar verrassend bij de Rode Duivels om roebels te cashen in Rusland. Als onderdeel van de deal spelen beide nationale ploegen een oefenduel tegen elkaar.



De trip zou de geschiedenis ingaan als meest chaotische in de Belgische voetbalhistorie.



"We vertrokken naar Rusland met ons vliegtuig", herinnert Steven Defour zich. "Alleen mocht die niet landen in Voronezj, omdat de luchthaven te klein was." Dat probleem was het begin van een pak ellende. Plots moesten de Duivels - midden in de nacht - koers zetten richting Moskou. Om daar urenlang - hongerig en verveeld - te moeten wachten op de landingsbaan. Na overleg beslist men om te blijven overnachten in de Russische hoofdstad. "We kwamen diep in de nacht op onze kamer aan. Samen met Mousa Dembélé heb ik dan nog frietjes met een hamburger gegeten", lacht Marvin Ogunjimi. Defour vult grijnzend aan: "We lagen om 4 uur in ons bed en moesten er om 10 uur alweer uit."

De Rode Duivels verveeld op het tarmac van de luchthaven in Moskou.

Want er moest natuurlijk nog naar de speellocatie in Voronezj gevlogen worden. Daarvoor hadden de Russen na lang zoeken een Toepolev TU-154 gevonden. "Een klein Russisch vliegtuig" kan Jelle Vossen zich nog zo voor de geest halen. "Je zag meteen dat het al een oud toestel was - we waren niet erg op ons gemak. Bij het opstijgen klapten de stoelen omhoog en er was bijzonder veel lawaai. Alsof die vlieger amper aan elkaar hing." "Iedereen was echt bang", kan Ogunjimi er nu om lachen. "Je hoorde alles gewoon kraken." Toby Alderweireld denkt eveneens angstig aan het moment terug: "Zoiets maakte ik nog nooit mee", vertelt hij jaren later. "De stoelen vlogen zo naar voren en je moest ze zelf terugzetten."

De match zelf gaat overigens de geschiedenisboeken in. Recordschutter Romelu Lukaku zou in Rusland zijn eerste goals voor de nationale ploeg scoren. België wint met 0-2. Maar dan moet de terugvlucht (met de Toepolev) nog komen. "Ik herinner me nog dat het vlieguig bij het opstijgen trilde langs alle kanten. De opbergvakjes boven ons gewoon vlogen open, waardoor alle tassen eruit vielen." Ook aanwezig op het vliegtuig: onze journalist Peter Vandenbempt. "Het toestel schudde en beefde", weet hij nog. "Er was ook weinig discipline. Iedereen kon blijven rondlopen tot tijdens de landing, want er waren geen stewards en stewardessen." "Het was pure horror", zucht Vertonghen. Twee weken later lopen bij alle aanwezigen koude rillingen over de rug als ze de krant lezen. Want de bewuste Toepolev is bij een noodlanding in Moskou - nadat de drie motoren waren uitgevallen - in stukken gebroken. Er vallen twee doden en tientallen gewonden.

Het neergestorte vliegtuig, twee weken na de trip van de Duivels.

"Als je het nieuws van dat neergestorte vliegtuig leest, besef je dat wij dat hadden kunnen zijn", aldus Defour, die bijgetreden wordt door Ogunjimi. "Op zo'n moment denk je dat het leven plots voorbij kan zijn." En meteen ook de toekomst van de Rode Duivels. Kompany, Lukaku, Hazard, Vertonghen, Alderweireld, Dembelé... Allemaal zaten ze op de bewuste vlucht. "En dan hoopte je nu niet op de wereldbeker met de Gouden Generatie, maar had je elk jaar een herdenkingsdienst", besluit Vandenbempt.

Vanavond kunt u de tweede aflevering van "Kampioenenjaar" bekijken op Canvas. In de zesdelige docureeks wordt teruggekeken op het droomseizoen van Racing Genk, met hoofdrollen voor toptalenten Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois. Op VRT Max - zie hieronder - kunt u nu al alle afleveringen bekijken.