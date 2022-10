Iraanse klimster zonder hoofddoek als heldin onthaald in Teheran

Zonder hoofddoek aan competitie doen is verboden volgens de Iraanse wetten. Het regime, meer bepaald de zedenpolitie, kijkt streng toe op de juiste, islamische kledingvoorschriften. Het was de dood van een jonge vrouw, nadat ze was opgepakt door de zedenpolitie, die de hevige oproer bij de bevolking in Iran in gang zette.



Rekabi klom zondag naar een 4e plaats in Zuid-Korea, waarbij ze haar hoofddoek niet droeg. Volgens Perzische media buiten Iran moest de vrouw daarop haar paspoort en smartphone afgeven en zou ze op een vliegtuig naar huis zijn gezet, richting Evin-gevangenis.



De Iraanse overheid ontkende echter die beschuldigingen. Rekabi kwam gewoon zoals gepland met de rest van het team naar huis, luidde het. Er werd bijna 2 dagen niets van haar vernomen, tot gisteren op haar Instagram-account de boodschap verscheen dat ze haar hoofddoek "onbewust" was vergeten. Het is niet duidelijk door wie of in welke omstandigheden dat bericht gestuurd werd.



