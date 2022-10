Speerwerpen, zakken dragen en daartussen een halve marathon: Maud Desouter verovert brons op EK Spartan Race

Obstacle course running, of kortweg OCR, is de laatste jaren aan een opmars bezig. Eerder dit jaar veroverde Gentenaar Thomas Buyle al goud op het EK OCR in Italië. En ook afgelopen weekend was er Gents succes.

Maud Desouter (25) snelde naar brons eremetaal in de Londense bossen tijdens het EK Spartan Race. Maar wat is nu het verschil tussen de Spartan Race en het EK obstacle course running van enkele maanden geleden?

In beide gevallen zal je een parcours moeten afleggen met obstakels waarbij zowel techniek als kracht vereist is. In tegenstelling tot het EK in Italië is de Spartan Race een commercieel initiatief, dat overgewaaid komt vanuit de VS.