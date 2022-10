Wat is lot van "vermiste" Iraanse klimster die zonder hoofddoek klom: naar huis of naar gevangenis?

Bekijk de beelden van de wedstrijd

Vrouwen moeten hidjab dragen, Rekabi laat hem af

Het was een opvallend beeld: Rekabi, een bronzenmedaillewinnares van het WK 2021, klom in de Zuid-Koreaanse hoofdstad zonder hoofddoek (of hidjab). Ze droeg enkel een haarband en haar zwarte haren in een paardenstaart. Daarmee ging ze in tegen de voorschriften die de Islamitische Republiek vrouwelijke atleten oplegt.



Haar actie komt te midden van de hevige protesten die al wekenlang in Iran woeden, nadat een jonge vrouw die door de zedenpolitie opgepakt was omdat ze haar hoofddoek niet correct gedragen had, overleden was.



Er wordt gevreesd voor de veiligheid van de sportkampioene. Gisteren zouden de Iraanse autoriteiten haar paspoort en smartphone hebben afgenomen, de voorbije uren is ze niet meer gezien of gehoord. Dat schrijven Perzische media buiten Iran.



Ze is vanochtend op een vliegtuig naar huis gezet en zou bij aankomst in Teheran in de Evin-gevangenis worden opgesloten, klinkt het in die media. Daar zitten heel wat politieke gevangenen opgesloten, onder wie ook protestanten van de voorbije weken. Afgelopen weekend brak er brand uit na rellen in de gevangenis.



