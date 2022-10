Yellow Tigers maakten indruk op het WK: "Veruit de beste prestatie op wereldniveau"

"We zagen veruit de beste Tigers ooit op wereldniveau. In 2013 pakte de vorige generatie een bronzen medaille op het EK, maar de concurrentie op een WK valt niet te vergelijken. Ik heb dus maar één woord voor die 9e plek: straf."

Net geen kwartfinale: "Stuntje, hé?"

"Ik stond voor de match in de zaal en kreeg een tik van Britt Herbots. "Marc, wat denk je? Stuntje, hé?", zei ze. "Doe maar", was mijn repliek. Maar helaas moesten ze de wet van de sterkste ondergaan."

Tot de wedstrijd tegen China mochten de Belgische vrouwen dromen van een kwartfinale. "Een summum zou het zijn", vindt Willems. "En het feit is: ze geloofden er écht in."

"Dat is meteen het verschil met de toplanden. Zij hebben meerdere wereldklasse speelsters. Bij ons is de vijver kleiner. Net dat maakt de prestatie van de Yellow Tigers op dit WK des te straffer."

Troebele toekomst

"Kaja Grobelna was er bewust niet bij, want ze wilde haar lichaam wat rust geven. Ik hoop dat zij er in de toekomst wel staat. Grobelna is een enorme meerwaarde voor deze kern."

"De grootste bezorgdheid voor mij is de positie van de hoofdaanvaller", zegt Willems over het sportieve. "We hebben dit toernooi zonder gespeeld, maar dat zou de Yellow Tigers toch een stuk sterker maken."

Afwachten of Vande Broeck zijn tijd nog wil investeren in de ploeg.

Ook de positie van de trainer blijft onzeker. "Ik heb Gert Vande Broeck de vraag gesteld of hij wil doorgaan, maar hij heeft er niet op geantwoord. En dat begrijp ik ook."

Na beschuldigingen van psychisch grensoverschrijdend gedrag, voert het Bondsparket een onderzoek. "Die beslissing zal mee bepalen of Vande Broek aanblijft. Ook of hij nog zin heeft om zijn tijd te investeren in de ploeg, is een belangrijke factor."

Afsluiten doet onze commentator met een positieve bedenking: "De kern is nog jong, dus er is nog veel progressiemarge. Het is écht een blok dat aan elkaar hangt."

"Volgend jaar is er het EK in eigen land en de kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen. Naar Parijs gaan wordt moeilijk, maar wie weet is er na dit WK wat meer mogelijk."