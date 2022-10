Yellow Tigers zijn trots na knap WK: "Dit was het hoogst haalbare"

Uitblinkster Herbots: "Zeker en vast een geslaagd WK"

"We hebben heel veel moois laten zien met een jonge ploeg. We hebben hier heel lang en heel hard voor gewerkt. Dit was een heel belangrijk doel en we sluiten nu een cyclus van enkele jaren af."

Geen kwartfinale dus voor de Tigers, die desondanks wel een knap toernooi speelden. "Het was voor ons een ongelooflijke ervaring. Het is jammer dat we in ronde twee niet konden stunten, maar het is zeker en vast een geslaagd WK."

De verhoopte stunt tegen China is er uiteindelijk niet gekomen. "Maar het geloof in die stunt was er zeker en vast", reageerde Britt Herbots na de partij. "Maar toen begonnen ze ons heel erg pijn te doen in receptie. Fysiek konden we niet tegen hen opboksen."

Volgend jaar is België mede-organisator van het EK. In 2024 volgen dan de Spelen in Parijs. Willen de Tigers daar een volgende stap zetten? "We gaan de lat niet te hoog leggen. Het leuke aan dit toernooi was dat we hier veel wedstrijden zonder druk hebben kunnen spelen."



"Een EK in eigen land, daar moeten we vooral van kunnen genieten. We moeten onszelf ook niet te veel druk opleggen. Het is belangrijk dat we het volleybal kunnen laten leven in ons land."

Herbots zelf was een heel toernooi lang een van de absolute uitblinkers. De 23-jarige hoekaanvalster bewees dat ze wereldtop is. "Ik heb gedaan wat ik kon en het was leuk om mezelf op deze manier te laten zien, dat geef ik eerlijk toe. Maar zonder dit team kon dit allemaal niet, chapeau aan iedereen."