Bondscoach Yellow Tigers: "China is ook sterk, maar niet zo straf als Brazilië"

"Fysiek is Brazilië heel sterk, ze verdedigen foutloos in blok en zijn bij momenten ook foutloos in opslag. En dan hebben ze ook nog twee superaanvalsters. Het is impressionant."

"Brazilië is gewoon een heel goed team, dat geweldig kan serveren. Wij hebben de wet van de sterkste ondergaan. Samen met Italië is het op dit moment het sterkste land van de wereld. Ik heb zelden langs de zijlijn gestaan met ook een oog van bewondering voor de tegenstrever."

Eén set lang konden de Yellow Tigers wedijveren met Brazilië en mocht er zelfs gedroomd worden van een stunt. "Misschien waren we daarna receptioneel iets te zwak, maar voor de rest mogen we onszelf niks verwijten", analyseerde bondscoach Gert Vande Broek de 3-1-nederlaag tegen Brazilië.

Als we de kwartfinales halen, kunnen we spreken van een uniek toernooi.

De nederlaag tegen Brazilië zegt voor Gert Vande Broek weinig over de match tegen China, die België met 3-0 of 3-1 moet winnen om alsnog door te stoten naar de kwartfinales.

"We zullen het wel iets beter moeten doen in receptie. China is ook sterk, maar toch minder straf dan Brazilië. Winnen wordt wel geen simpele opdracht", beseft de bondscoach.

"We zullen die uitdaging met 2 handen vastnemen. Als we de kwartfinales halen, kunnen we spreken van een uniek toernooi. We hebben nu al 5x gewonnen en hebben geen enkele keer zwaar verloren. Een echte beoordeling van het WK houd ik voor na het toernooi."