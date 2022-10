Ongenaakbare Lorena Wiebes zet ook Binche-Chimay-Binche naar haar hand

Europees kampioene Lorena Wiebes (Team DSM) heeft in Binche-Chimay-Binche (1.1) haar zegeteller op 23 gezet. In de sprint van een uit elkaar gerukt peloton duldde de aalvlugge Nederlandse geen tegenstand. Beste Belgische was Sanne Cant (Plantur-Pura) op de 5e plaats.