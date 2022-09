"De drank vloeide rijkelijk", vertelde Stan Dewulf al over het wereldtitelfeestje van Remco Evenepoel. De wereldkampioen hield het zelf bij cola, maar dat hield hem niet tegen om luidkeels mee te brullen op de tonen van "We are the champions". Ook de bondscoach zet zijn stembanden open, Wout van Aert kijkt goedkeurend toe.