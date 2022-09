Belgische U19 begint EK-kwalificatiecampagne met overtuigende zege

Een dominante partij vertaalde zich niet op het scorebord in Hasselt. De jonge Rode Duivels waren duidelijk een klasse te sterk voor Albanië, maar gingen wel rusten met een brilscore.

Meteen na rust lukte het wel. Anderlecht-duo Stroeykens en Sadiki bezorgden België de verdiende voorsprong. Lang bleef de vreugde niet hangen in het Belgische kamp, want nog geen 4 minuten later stond het al 1-1.

Stroeykens scoorde de tweede Belgische treffer van de avond, op aangeven van Bassette. Die laatste bediende ook Vermant in het absolute slot op weg naar een eenvoudige zege.